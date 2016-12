"Dio deve pensare che io sia un bel tipo". Questa la convinzione del tecnico portoghese. "Deve pensarlo davvero - aggiunge - altrimenti non mi darebbe così tanto. Ho una famiglia incredibile, lavoro dove ho sempre sognato di lavorare... Mi ha aiutato tanto a conseguire tutte le cose che ho. Deve avere un'ottima opinione di me".

Certo, calcisticamente parlando, Mou ha vinto tutto: la Liga in Spagna, il campionato in Inghilterra, Portogallo e Italia. Il suo segreto, racconta, è immergersi nella cultura della squadra che si allena: "Se vai in Italia e giochi come si fa in Inghilterra, non vinci. Se vai in Inghilterra e giochi come si fa in Spagna, non vinci. Se vieni in Spagna e giochi come si fa in Italia non vinci".

Con la sua solita modestia, Mourinho ha anche assicurato che molti giocatori con lui in panchina sono migliorati. Una sorta di "super-potere" quello dell'allenatore lusitano: "La maggioranza dei miei calciatori sono migliori rispetto a prima di lavorare con me". Ma c'è spazio anche per il rivale storico del Real Madrid, il Barcellona. "Perdere con il Barça non mi duole più che perdere con il Bayern Monaco" ha dichiarato. Ricordiamo che è stato proprio il club tedesco ad eliminare il Real nelle semifinali della Champions League.

E per finire Mou, che ha sempre una buona parola per tutti, affronta l'argomento Guardiola. La tecnica che usa è sopraffina. Senza nemmeno nominare l'ex ct del Barcellona, infatti, riesce a infliggerli una dura critica: "Non ho mai cercato di nascondere i miei difetti. Tuttavia, c'è gente che ha una personalità differente, ma la nasconde. Alla fine però il tempo si incarica di svelare tutto". Chissà cosa direbbe Dio in proposito? Mi viene in mente una certa parabola su una pagliuzza e una trave...