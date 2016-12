01:10 Hollande eletto con il 51,67% dei voti

Francois Hollande è stato eletto con il 51,67% dei voti, secondo i risultati definitivi dello spoglio. Sono esclusi dal conteggio soltanto i francesi residenti all'estero.

01:05 Hollande: "Felice e preoccupato per sfide"

"Sono felice e al tempo stesso preoccupato per i compiti che mi aspettano", ha detto il neo presidente francese François Hollande. "Questo è l'inizio di un movimento che ci sarà ovunque in Europa".

00:47 Hollande a Parigi: "Grazie popolo di Francia"

"Amici, siete una folla immensa sulla piazza della Bastille. Non so se mi sentite, ma io vi ho sentito, ho sentito la vostra voglia di cambiamento. Grazie popolo di Francia per avermi permesso di essere il vostro presidente". Così Francois Hollande, il nuovo presidente della Francia, parlando a decine di migliaia di sostenitori a Parigi.

00:45 Obama: "Usa e Francia uniti contro la crisi"

Anche Barack Obama ha chiamato il neo-presidente francese François Hollande per congratularsi della sua vittoria. Obama, si legge in un nota della Casa Bianca, ha espresso l'intenzione di lavorare fianco a fianco con il leader socialista "su una serie di obbiettivi comuni sul fronte dell'economia e della sicurezza".

00:27 Hollande giunto a Parigi

Il presidente francese, François Hollande, è giunto a Parigi, in piazza della Bastiglia, accolto da una vera marea umana giunta nella Capitale per festeggiare l'esito delle elezioni.

23:47 Monti a Hollande: "Cooperare per la crescita"

Mario Monti ha espresso a François Hollande le sue congratulazioni e il desiderio del governo italiano "di collaborare strettamente con la Francia, in particolare nel quadro europeo, ai fini di un'unione sempre più efficace e orientata alla crescita". Hollande ha condiviso e ha auspicato una "stretta cooperazione" tra i due governi.

23:23 Anche la Merkel si congratula

La cancelliera Angela Merkel ha telefonato al presidente francese François Hollande per congratularsi e invitarlo a Berlino. Lo ha detto Pierre Moscovici, braccio destro di Hollande. "La signora Merkel - ha detto Moscovici - l'ha chiamato congratulandosi per l'elezione, hanno avuto un primo scambio e hanno convenuto di lavorare insieme a una relazione franco-tedesca che sia forte e al servizio dell'Europa".

22:39 Napolitano a Hollande: "Collaboriamo per l'Ue"

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha telefonato a François Hollande per esprimergli "le sue calorose congratulazioni per il risultato elettorale conseguito alle elezioni presidenziali francesi e auspicare rapporti di attiva collaborazione tra Italia e Francia nel contesto europeo". Lo rende noto il Quirinale.

21:47 Hollande: "Impegno per giustizia e gioventù"

"Chiedo di essere giudicato su due impegni maggiori: la giustizia e la gioventù". Lo ha affermato François Hollande. "Il sogno francese - ha aggiunto - si chiama progresso, l'idea che ogni generazione debba vivere meglio della precedente".

21:42 Hollande: "Austerità non sia una fatalità"

"Molti attendevano questo momento da diversi anni, altri, più giovani, non l'avevano mai conosciuto", ha detto Hollande, "sono fiero di essere stato capace di ridare speranza, immagino stasera la loro emozione, la capisco, la condivido". "L'Europa - continua Hollande - ci guarda, l'austerità non può essere più una fatalità".

21:34 Hollande: "La Francia ha voluto cambiare"

"I francesi hanno scelto il cambiamento portandomi alla presidenza della Repubblica". Queste le prime parole del neoeletto presidente della Francia, François Hollande, davanti ai suoi sostenitori. "Troppe rotture hanno diviso i nostri concittadini, ora è finita. Il primo dovere di un presidente è riunire i cittadini", ha spiegato. "A tutti quelli che non mi hanno votato, dico che li rispetto, e che sarò il presidente di tutti".

21:15 Berlino: "Lavoreremo insieme per la crescita"

"Lavoreremo insieme ad un patto per la crescita" dell'Ue: è la prima reazione di Berlino all'elezione di François Hollande in Francia.

21:14 Le Pen: "Sarkozy responsabile della sconfitta"

"Sarkozy è responsabile della sconfitta della sua parte": questo il commento della leader del Fronte nazionale, Marine Le Pen, secondo la quale, "comunque, nessuno dei due candidati è all'altezza" delle sfide che la Francia ha davanti.

20:52 Le Pen: "Ora forte opposizione"

"Ci vuole una forte opposizione, un'opposizione audace che sia sicura di sé e determinata". Così la leader dell'estrema destra francese, Marine Le Pen, commenta l'esito del voto nella corsa all'Eliseo. "I francesi - ha aggiunto - dovranno sostenerci massicciamente. Lancio un appello a tutti i patrioti di destra a di sinistra. Basta divisioni".

20:37 Sarkozy: "Torno un francese tra i francesi"

"Dopo 35 anni di incarico politico, torno ad essere uno di voi, un francese tra i francesi", ha annunciato Nicolas Sarkozy. "Sarà difficile ma spero vivamente che il nostro Paese riesca a superare le prove, perché c'è qualcosa molto più grande di noi, la patria, e questa sera dobbiamo pensare esclusivamente alla grandezza della Francia e al benessere dei francesi".

