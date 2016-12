foto Afp

05:55

- Gli armeni sono chiamati a votare per eleggere i 131 deputati del nuovo Parlamento. Si tratta del primo appuntamento elettorale nazionale, in questa ex Repubblica sovietica di 3,3 milioni di abitanti, dopo le presidenziali del 2008, vinte da Serzh Sarkysian e seguite da violenti scontri tra polizia e opposizione che avevano causato dieci morti. Secondo i sondaggi il partito di Sarkysian, ora maggioritario in Parlamento, è in vantaggio.