17:54

- E' di almeno 17 morti il bilancio di un incendio divampato all'alba nel centro di recupero per tossicodipendenti Sagrado Corazon de Jesus di Chosica, nella provincia di Lima. L'incendio è esploso alle 4 ore locale e i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme soltanto due ore più tardi. Un superstite ha raccontato che molti non sono riusciti a trovare la via d'uscita per il denso fumo.