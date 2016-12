Marò, è salpata la petroliera Enrica Lexie

foto Ap/Lapresse 20:05 - L'Alta Corte di Kochi ha autorizzato la partenza della Enrica Lexie, la petroliera a bordo della quale erano in servizio i due marò italiani arrestati in India con l'accusa di aver ucciso due pescatori. Lo ha reso noto il direttore generale della compagnia armatrice, Pio Schiano. La nave è salpata intorno alle 19,30 ora italiana. - L'Alta Corte di Kochi ha autorizzato la partenza della Enrica Lexie, la petroliera a bordo della quale erano in servizio i due marò italiani arrestati in India con l'accusa di aver ucciso due pescatori. Lo ha reso noto il direttore generale della compagnia armatrice, Pio Schiano. La nave è salpata intorno alle 19,30 ora italiana.

"Confermo che il tribunale ha emesso l'ordine" ha detto Schiano. Il console generale Giampaolo Cutillo, che rappresentava il governo italiano nelle procedure dell'Alta Corte, ha indicato che "dopo l'accettazione da parte dei giudici delle garanzie bancarie e degli impegni riguardanti le condizioni poste per il rilascio dell'unità, restano solo le pratiche per i permessi ordinari alla partenza".



E infatti, ecco finalmente la partenza della nave, che è salpata dal porto di Kochi. Ora la nave è in viaggio verso lo Sri Lanka.