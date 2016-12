foto Afp

11:12

- La Hokkaido Electric Power ha iniziato la procedura di arresto del reattore n.3 della centrale di Tomari, l'ultimo ancora operativo in Giappone sui 54 totali: le operazioni dovrebbero concludersi alle 23 locali (le 18 in Italia). Lo stop annunciato dall'utility dell'isola di Hokkaido, la più a nord dell'arcipelago, è per la manutenzione ordinaria, ma questa volta rappresenta il blocco totale dell'energia nucleare per il Giappone.