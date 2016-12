In Georgia la fontana alla vodka

- Cosa non si fa per attrarre turisti. Lo sanno bene gli abitanti di Batumi, località georgiana sulle rive del Mar Nero: nel centro della città il Comune sta costruendo una fontana alta 25 metri da cui sgorgherà chacha, la migliore vodka del paese.

Dalla fine della prossima estate i turisti, ma anche gli abitanti della zona, potranno non solo ammirare questa nuova costruzione in stile asiatico ma anche assaggiare la bevanda nazionale ricavata dalla distillazione dell’uva. Il meccanismo che distribuisce il liquore sarà attivato 15 minuti una volta alla settimana. E c’è da scommettere che ci sarà la fila per un assaggino alcolico.

“I turisti avranno la possibilità di provare e apprezzare la nostra bevanda tradizionale”, ha detto al quotidiano Rosbalt Robert Chkhaidze, il sindaco della città. Vicino alla fontana verranno costruiti un centro informazioni per turisti e quattro grandi piscine all’aperto. Perché, come si dice da quelle parti, dopo una bella nuotata un sorso di liquore rinvigorisce lo spirito.