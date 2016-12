Terrorismo, al via a Guantanamo il processo alla mente degli attentati dell'11 settembre

foto Ap/Lapresse 11:07 - L'autoproclamata mente degli attentati dell'11 settembre, Khalid Sheikh Mohammed, e i suoi sospetti collaboratori appariranno oggi in pubblico per la prima volta dopo oltre tre anni per il processo al tribunale militare di Guantanamo, la base Usa a Cuba trasformata in prigione per terroristi. Su tutti pendono 2.976 accuse di omicidio, una per ognuna delle vittime degli attentati alle Torri Gemelle. - L'autoproclamata mente degli attentati dell'11 settembre, Khalid Sheikh Mohammed, e i suoi sospetti collaboratori appariranno oggi in pubblico per la prima volta dopo oltre tre anni per il processo al tribunale militare di Guantanamo, la base Usa a Cuba trasformata in prigione per terroristi. Su tutti pendono 2.976 accuse di omicidio, una per ognuna delle vittime degli attentati alle Torri Gemelle.

Sono accusati di aver finanziato e addestrato i 19 terroristi responsabili degli attacchi alle Torri Gemelle e al Pentagono e del dirottamento dell'aereo della United schiantatosi in Pennsylvania causando in totale la morte di 2.976 persone. Nel dettaglio, i capi d'accusa includono terrorismo, dirottamento di aereo, associazione a delinquere, omicidio in violazione delle leggi di guerra e strage.



Quello che è gia stato ribattezzato il "processo del secolo"potrebbe durare oltre un anno e sarà seguito da 60 giornalisti autorizzati e una decina di familiari delle vittime. La sfida principale per l'accusa sarà dimostrare che il processo militare voluto dall'Amministrazione Obama è rispettoso degli standard internazionali, anche grazie alle nuove regole approvate dal Congresso che vietano l'uso di prove estorte sotto tortura. Tre anni fa l'amministrazione Obama aveva sospeso l'iter per il processo che intendeva spostare in un tribunale penale di New York, ma l'opposizione repubblicana al Congresso lo ha impedito.



L'imputato più noto è Khalid Sheik Mohammed, nato in Kuwait e autodefinitosi la mente delle stragi che avrebbe pianificato "dalla A alla Z". Gli altri imputati, come lui rinchiusi nella struttura super segreta di Guantanamo Camp 7, sono lo yemenita Rmazi Binalshibh, capo della cellula di Amburgo responsabile delle stragi; Ammar al Baluchi, considerato il braccio destro di Mohammed; Walid bin Attash, un ex responsabile di Al Qaeda in Arabia Saudita; Mustafa Ahmed al Awashi, il cassiere dell'operazione che colpì al cuore l'America e l'Occidente.