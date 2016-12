Gb, Johnson rieletto sindaco di Londra

foto Ap/Lapresse

02:00

- Il conservatore Boris Johnson è stato riconfermato per altri quattro anni sindaco di Londra. Johnson ha vinto con 1.054.811 preferenze contro le 992.273 dello sfidante laburista Ken Livingstone. "Continuerò a battermi per ottenere il meglio per Londra", ha detto il primo cittadino al termine dello spoglio delle schede contrassegnato da inceppi, guasti e ritardi.