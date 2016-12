foto LaPresse

21:27

- Un peschereccio italiano è stato trattenuto dalle autorit croate per un presunto sconfinamento durante una battuta di pesca. Il motopesca Erika, a quanto si è appreso, è accusato di essere entrato in acque croate durante una battuta di pesca in Adriatico. Sono quindi intervenute delle motovedette della Croazia che lo hanno trattenuto.