Kim sposta l’acqua del mare per i delfini

- Forse non è stato il modo più saggio e prudente di spendere le risorse dello stato. Eppure il 30 aprile tutta la Corea del Nord ha applaudito l’inaugurazione dell’ennesima grande opera pubblica sponsorizzata dal governo: quello di portare l’acqua del mare dalla costa alla capitale, o meglio nei suoi zoo, giusto per far sentire i delfini degli acquari più vicini a casa.

Dell’idea non può prendersi tutti i meriti il giovane dittatore Kim Jong-Un. Il piano di trasportare l’acqua marina da Nampho alla capitale Pyongyang era venuta al defunto padre Kim Jong Il “per risolvere la questione dell’acqua potabile nella capitale e per migliorare le condizioni culturali ed emotive dei cittadini”. A portarlo a termine è stato però il figlio venuto a conoscenza del progetto lo scorso dicembre: da allora si è impegnato a completare l’opera in tempo per i festeggiamenti del centenario della nascita del nonno Kim Il-Sung, il Grande Leader.

Operai e ufficiali dell’esercito ce l’hanno messa tutta per posizionare tutte le condotte sui 12 chilometri che separano la capitale dal mare e per costruire bacini per l’acqua e stazioni di pompaggio nel giro di un anno. Lo sforzo ha raggiunto il suo obbiettivo e ora si potrà portare l’acqua di mare in città direttamente al nuovissimo Pyongyang Dolphin Aquarium grande quasi 6mila metri quadrati. In un paese dove la povertà raggiunge livelli elevatissimi nessuno vuole rischiare che i delfini si sentano lontani da casa.