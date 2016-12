Stalin rinnegato dalla sua città

foto Dal Web 07:27 - Era uno dei pochi luoghi dell’ex Unione Sovietica in cui Stalin veniva ancora celebrato. Ma da oggi anche Gori, la città natale del dittatore, vuole rinnegare il suo cittadino più conosciuto. E ha deciso di trasformare la casa-museo del leader in una galleria dei crimini commessi quando era al potere. A testimonianza delle purghe degli anni ’30 e di quell’arcipelago gulag che ha costellato l’Urss per decenni. - Era uno dei pochi luoghi dell’ex Unione Sovietica in cui Stalin veniva ancora celebrato. Ma da oggi anche Gori, la città natale del dittatore, vuole rinnegare il suo cittadino più conosciuto. E ha deciso di trasformare la casa-museo del leader in una galleria dei crimini commessi quando era al potere. A testimonianza delle purghe degli anni ’30 e di quell’arcipelago gulag che ha costellato l’Urss per decenni.

La decisione è stata presa dal governo georgiano, indipendente da Mosca dal 1991, che da tempo si è mostrato filo Occidente soprattutto dopo la guerra con la Russia del 2008. Due anni fa era stata rimossa l’enorme statua in bronzo del dittatore che dominava la piazza di Gori dal 1952. “La città non può essere meta di pellegrinaggi di nostalgici”, aveva detto Nika Rurua, il ministro della cultura georgiano. In effetti la casa di Stalin è sempre stata un’attrazione molto visitata: ogni anno attirava più di 24mila persone, tra stranieri (19mila) e bambini in gita scolastica. A Gori gli anziani ricordano il baffuto leader come l’uomo che ha sconfitto il nazismo più che come un criminale. Forse dimenticando che, stando ai dati dell’associazione russa Memorial, Stalin ordinò la morte di almeno 724mila persone e fu il responsabile dei milioni di prigionieri costretti ai lavori forzati nei gulag.

Nel 1937, in pieno regime staliniano, il primo segretario del partito comunista georgiano decise di realizzare una sorta di museo nazionale nella casa natale di Stalin. È in quel luogo che vennero raccolti 47mila tra reperti, documenti, statue e busti fatti sparire dai luoghi pubblici durante la "destalinizzazione" imposta da Krusciov. Lì si trova anche la carrozza ferroviaria su cui Stalin andò alle conferenze di Tehran, Yalta e Postdam. Ma presto vicino a quel vagone che celebra il potere del leader sovietico troveranno posto i reperti in arrivo dai campi di concentramento russi. A ricordo della sua brutalità.