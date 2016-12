foto Ap/Lapresse

17:26

- Per Dominique Strauss-Kahn potrebbe profilarsi l'accusa di stupro di gruppo. I magistrati di Lille stanno vagliando alcune testimonianze che proverebbero il coinvoglimento di Dsk in una violenza sessuale di gruppo compiuta a Washington. L'ex direttore del Fmi, già incriminato per sfruttamento della prostituzione nell'ambito dello scandalo a luci rosse in un hotel di Lille, "nega nel modo più assoluto" di aver compiuto qualsiasi violenza.