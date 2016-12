foto Ap/Lapresse

06:52

- Almeno undici persone sono morte e una quarantina sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta nel distretto tribale di Bajaur, nel Pakistan nord occidentale. L'attacco è avvenuto in un mercato affollato per la giornata di festa del venerdì. Il kamikaze si è lanciato contro un veicolo delle forze dell'ordine che stava pattugliando l'area. Tra le vittime ci sono anche quattro poliziotti.