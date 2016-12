foto Ap/Lapresse

- Il dissidente cieco Chen Guangcheng, protagonista di una drammatica fuga dagli arresti domiciliari che si è trasformata in una crisi diplomatica tra Cina e Stati Uniti, ha chiarito di non aver "mai chiesto asilo politico negli Usa". In un comunicato diffuso su Twitter, Chen chiarisce di voler andare negli Usa "a riposare, per alcuni mesi", accettando un invito ricevuto mesi fa dall'Universita' di New York.