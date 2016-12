foto Dal Web

- L'accusa ha chiesto una pena di 80 anni di carcere per l'ex presidente liberiano Charles Taylor per il ruolo avuto nella guerra civile in Sierra Leone tra il 1996 e il 2002. La "raccomandazione" è stata firmata dal procuratore capo del Tribunale speciale per la Sierra Leona all'Aia, Brenda Hollis. Secondo l'accusa "80 anni di prigione sono adeguati" per Charles Taylor riconosciuto colpevole di crimini contro l'umanità e di crimini di guerra.