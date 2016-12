Francia, Bayrou annuncia: "Voterò Hollande"

foto Ansa 00:25 - François Bayrou, il leader del partito centrista Movimento democratico, ha annunciato che nel ballottaggio delle elezioni presidenziali voterà per il candidato socialista François Hollande lasciando i suoi elettori liberi di scegliere. "Personalmente penso che Sarkozy sia partito in una caccia ai voti dell' estrema destra nella quale non ritroviamo i nostri valori" ha detto Bayrou, giunto quarto al primo turno elettorale. - François Bayrou, il leader del partito centrista Movimento democratico, ha annunciato che nel ballottaggio delle elezioni presidenziali voterà per il candidato socialista François Hollande lasciando i suoi elettori liberi di scegliere. "Personalmente penso che Sarkozy sia partito in una caccia ai voti dell' estrema destra nella quale non ritroviamo i nostri valori" ha detto Bayrou, giunto quarto al primo turno elettorale.

"Non darò indicazioni generali di voto ai miei elettori che si esprimeranno secondo coscienza", ha affermato Bayrou nel suo quartier generale a Parigi, aggiungendo di non condividere la virata verso l'estrema destra di Sarkozy su temi lontani dal suo movimento. In particolare, il candidato centrista ha criticato "l'ossessione per le frontiere di Sarkozy", ma anche la "negazione del progetto europeo a cui non soltanto il centro e la sinistra ma anche la destra hanno lavorato per tanti anni".



"La linea di Sarkozy tra i due turni delle presidenziali - ha insistito Bayrou - è stata violenta: contraddice i nostri valori ma anche quelli del gollismo e della destra repubblicana e sociale".



Tuttavia, ha continuato, "non voglio votare bianco, sarebbe un segno di indecisione che in questo momento non possiamo permetterci. Mi resta il voto per François Hollande ed è la scelta che faccio". Bayrou ha precisato di non essere un uomo della sinistra e che resterà del centro".



L'annuncio di Bayrou avrà ripercussioni sul voto di domenica anche se l'ago della bilancia sta più tra i 6,4 milioni di elettori dell'estrema destra di Marine Le Pen che, con il successo del 17,9% raccolto al primo turno, ha deciso di non sostenere né Sarkozy, né Hollande. Secondo gli ultimi sondaggi, la maggioranza di elettori del Front National, il 54%, voterà per Sarkozy mentre solo il 14% opterà per Hollande.



Intanto, all'indomani del tesissimo duello tv, Nicolas Sarkozy è riuscito ad accorciare a sei punti la distanza da François Hollande, che si conferma il favorito del ballottaggio di domenica. L'ultimo sondaggio Csa attribuisce al presidente il 47% (un punto in più rispetto alla precedente rilevazione) delle intenzioni di voto contro il 53% (uno in meno) del rivale socialista. Quanto al dibattito di ieri, il 44% ha preferito Hollande, il 38% Sarkozy.