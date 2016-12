foto Ansa

23:11

- Dalla sua stanza di ospedale, il dissidente cinese Chen Guangcheng è riuscito a chiamare al telefono Washington durante un'udienza del Congresso chiedendo personalmente asilo agli Stati Uniti ai parlamentari presenti. Chen ha spiegato di temere per la propria incolumità e per quella della sua famiglia, soprattutto la madre e il fratello. Poi ha chiesto di incontrare Hillary Clinton, che si trova in missione a Pechino, per un aiuto.