- Dopo le proposte di far ricoverare la leader dell'opposizione ucraina, Iulia Tymoshenko, in Germania e in Russia avanzate da Berlino e Mosca, la procura generale d'Ucraina ha ribadito che il ricovero all'estero è "severamente proibito" dalla legge. L'ex premier Tymoshenko soffre da mesi di ernia al disco ma non la cura perché non si fida dei medici inviati in carcere dove è detenuta dal ministero della Salute di Kiev.