foto Ap/Lapresse 16:58 - Un leader allarmato dagli errori dei "fratelli" di altri Paesi, tra cui Iraq e Yemen. E' questa l'immagine di Osama Bin Laden, isolato, preoccupato e deluso, che emerge dalla lettera scritta nel 2010 ai suoi luogotenenti. La missiva figura tra i 17 file, tutti del 2006-2011, scelti tra quelli trovati ad Abbottabad, dove Osama fu ucciso, e pubblicati online dal Centro antiterrorismo di West Point, a un anno dal raid contro lo Sceicco del terrore.

I documenti messi online dal Pentagono mostrano come, nei suoi ultimi anni, il leader terrorista abbia dovuto assistestere a divisioni e contrasti interni all'organizzazione soprattutto riguardo al modo di gestire i nuovi gruppi affiliati, alcuni dei quali lontani geograficamente, che non mostravano molta disciplina o desiderio di seguire la linea dettata dall'alto.



Bin Laden e gli altri leader storici quindi si mostravano delusi e irritati per gli attacchi contro i musulmani, per una strategia mediatica definita goffa e, soprattutto, per la riluttanza mostrata da questi gruppi a concentrarsi maggiormente negli attacchi contro gli Usa e gli alleati occidentali.



Tra gli esponenti della vecchia guardia che mostravano la loro frustrazione per la scarsa "ortodossia" dei nuovi gruppi c'è Adam Gadahn, il 33enne californiano convertito che è diventato il portavoce americano di Al Qaeda e per anni il volto e la voce delle minacce di Bin Laden contro l'Occidente.



E' lui, insieme ad altri luogotenenti, a rivolgere un appello al capo affinché sconfessi pubblicamente i gruppi affiliati che si rifiutano di essere fedeli alla linea, testimoniano ancora i documenti che l'amministrazione Usa ha deciso di mettere online. Questi rappresentano una minima parte dei documenti, dischetti e altro materiale informatico portato via dai Navy Seal, insieme al corpo di Bin Laden, al termine del raid e che gli esperti di intelligence hanno definito il tesoro più grande mai rivenuto dall'inizio della guerra al terrorismo.



Dopo il viaggio a sorpresa di Barack Obama a Kabul, da dove ha pronunciato il discorso a un anno dalla morte di Bin Laden, la pubblicazione dei documenti mostra come il presidente intenda fare della lotta al terrorismo uno degli argomenti centrali della campagna per la rielezione.