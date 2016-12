Il ritorno di Inspire, il mensile di al Qaeda

- I capi di al Qaeda vengono eliminati ma le loro idee non accennano a sparire. Prova ne è la nuova pubblicazione di Inspire, il mensile legato alla rete terroristica più conosciuta al mondo. Il fascicolo pubblicato on line da Al Malahem Media, il gruppo editore dell’organizzazione Al Qaeda in the Arabian Peninsula, era uscito per la prima volta nel luglio del 2010.

Si pensava che le pubblicazioni fossero terminate dopo che nel settembre del 2011 un drone aveva ucciso Anwar al Awalki, la figura di riferimento della rivista. Ma il giornale sembra risorgere. Nel nuovo numero si può trovare una summa del pensiero qaedista che inneggia alla guerra, ma non solo. Si insegnano a confezionare bombe fatte a mano (ci sono le foto che illustrano come fare) e si trovano i migliori consigli per organizzare un agguato e per scegliere un obiettivo da catturare.

Ci sono poi le sezioni “Perché ho scelto Al Qaeda?”, quella che si chiede se “Gli estremisti cristiani e i mujhaidin hanno obiettivi simili?”. C’è poi una foto di Breivik, il killer di Oslo, vicino a Merah, l’assassino di Tolosa che sorridono sotto alla scritta Yes we can, il celebre motto obamiano. La rivista sembra essere in buona salute tanto che in un box si annuncia la ricerca di collaboratori, ricercatori, traduttori e donne in grado di scrivere di questioni femminili. Se l'ala militare di Al Qaeda sembra ridimensionata, il suo brand sembra ancora duro a morire.