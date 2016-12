foto Ap/Lapresse Correlati Neonazista fa strage in Arizona 08:45 - Un noenazista ha ucciso in una città nel sudovest degli Stati Uniti quattro persone, tra cui una bambina, e poi si è sparato. "Ci sono cinque vittime e riteniamo che l'assassino sia una di loro", afferma Dana Berchman, portavoce di Gilbert, città da 200mila abitanti a circa 40 miglia da Phoenix, in Arizona. La strage è avvenuta in una zona residenziale della città, vicino a una scuola. - Un noenazista ha ucciso in una città nel sudovest degli Stati Uniti quattro persone, tra cui una bambina, e poi si è sparato. "Ci sono cinque vittime e riteniamo che l'assassino sia una di loro", afferma Dana Berchman, portavoce di Gilbert, città da 200mila abitanti a circa 40 miglia da Phoenix, in Arizona. La strage è avvenuta in una zona residenziale della città, vicino a una scuola.

L'uomo ha cominciato a sparare all'impazzata contro un'abitazione. Tra le sue vittime anche una bambina di nemmeno due anni, otre a due donne e un uomo. La piccola è stata ricoverata in ospedale, ma non ce l'ha fatta ed è morta poco dopo.



Dopo aver aperto il fuoco, l'uomo si è tolto la vita. Secondo il quotidiano "Arizona Republic", il folle è Jason Jt Ready, noto neonazista fondatore della "Us Border Guard", una milizia privata dedita alla lotta contro il narcotraffico dal Messico. L'uomo aveva cercato di farsi eleggere come sceriffo e alla base della sua decisione ci sarebbero motovi "di famiglia".



"Gli agenti hanno risposto a una chiamata di emergenza per alcuni spari e quando sono arrivati hanno trovato quattro persone morte - spiega una fonte -. La bimba è stata soccorsa ma è morta poco dopo".



Secondo testimoni oculari, citati dal quotidiano locale Az Central, la polizia ha isolato l'area e ha chiesto ai residenti di restare in casa.