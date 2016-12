foto Ap/Lapresse

- Elogiare il defunto leader libico, Muammar Gheddafi, i suoi figli, le sue idee e il suo regime in Libia è diventato reato punibile con il carcere. Lo prevede una nuova legge adottata dal Consiglio nazionale di transizione (Cnt), al potere nel Paese. Prevista la carcerazione anche per "chi diffonde false informazioni per danneggiare i preparativi militari per la difesa del Paese" e l'ergastolo in caso tali voci danneggino in qualche modo il Paese.