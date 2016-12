foto Ap/Lapresse

- Il dissidente cieco cinese Chen Guangcheng teme per la sua vita, qualora rimanesse in Cina. Lo riporta la Cnn in un'intervista allo stesso oppositore che ha affermato di voler lasciare il Paese al più presto e aver fatto al proposito un appello direttamente al presidente Obama. Chen che è tornato in famiglia dopo essersi rifugiato nell'ambasciata americana a Pechino per qualche giorno, ha detto anche di sentirsi abbandonato dagli Stati Uniti.