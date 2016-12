foto Ap/Lapresse

01:03

- Ad un anno dall'uccisione di Osama Bin Laden in Pakistan, Barack Obama rivela che quello "è stato il giorno più importante della mia presidenza". In un'intervista alla Nbc (ripresa tra mille polemiche nella 'situation room', il cuore più segreto della Casa Bianca, il presidente ha spiegato che la ragione principale per cui ha dato l'ordine di lanciare l'operazione è perche "in ultima istanza, mi fidavo al cento per cento dei Navy Seals".