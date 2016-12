foto Ap/Lapresse

- Come annunciato, Newt Gingrich si è ritirato dalla campagna per la nomination repubblicana in vista delle presidenziali del 6 novembre. L'ex presidente della Camera lascia gravato da 4 milioni di dollari di debiti. Gingrich aveva finora conquistato un totale di 141 delegati per la convention repubblicana, nettamente staccato dagli 841 di Mitt Romney - da stasera ancora di più lo sfidante di Barack Obama. Gingrich appoggerà Romney.