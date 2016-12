Francia, dibattito Sarko-Hollande al vetriolo

foto Ap/Lapresse Correlati L'ultimo duello tv Sarko-Hollande 00:58 - Si è svolto con molta tensione e più di un battibecco il duello tv per il ballottaggio delle presidenziali francesi di domenica tra François Hollande, il favorito, e Nicolas Sarkozy, più nervoso e all'attacco dello sfidante, che deve far di tutto per recuperare un distacco di almeno 8 punti. Il socialista ha accusato il conservatore di aver diviso il Paese. La risposta: "Non c'e' mai stata violenza durante i miei 5 anni". - Si è svolto con molta tensione e più di un battibecco il duello tv per il ballottaggio delle presidenziali francesi di domenica tra François Hollande, il favorito, e Nicolas Sarkozy, più nervoso e all'attacco dello sfidante, che deve far di tutto per recuperare un distacco di almeno 8 punti. Il socialista ha accusato il conservatore di aver diviso il Paese. La risposta: "Non c'e' mai stata violenza durante i miei 5 anni".

Nell'acceso dibattito in cui i due avversari si sono scontrati su cifre e idee, il presidente uscente è apparso incalzato da un Hollande più tranquillo e ormai quasi sicuro di vincere.



Il primo scontro è avvenuto sulla parola "rassemblement", un riferimento classico della politica francese, che richiama il concetto di unione del Paese, di unità. "Lei ha spaccato il Paese in questi cinque anni", ha detto subito Hollande dopo l'introduzione di rito. Sarkozy gli ha risposto che "rassemblement è una gran bella parola, è una bellissima idea, ma bisogna riempirla di sostanza". A quel punto il socialista ha ribattuto che se andrà all'Eliseo, lui che si è presentato come il candidato "della giustizia", cercherà di "colmare il divario" che si è creato negli ultimi anni.



Poi, un momento di frizione vera quando Hollande ha parlato di "aumento di un milione di disoccupati" e Sarkozy lo ha accusato di "mentire". "Per me dovrebbe essere inaccettabile questa parola - ha ribattuto il socialista - ma nella sua bocca è soltanto un'abitudine...".



Sarkozy ha perso nuovamente le staffe nella fase finale del duello tv con François Hollande, che il presidente uscente ha definito "un bugiardo e un piccolo calunniatore". A scatenare l'ira di Sarkò le accuse del candidato socialista che ha messo in dubbio l'imparzialità della sua presidenza. Per smentirlo, prima di lasciarsi andare alle parole più pesanti, il presidente uscente ha snocciolato l'elenco dei "socialisti" che ha nominato "a posti di primo piano in incarichi pubblici".



Il socialista ha attaccato anche sul debito, affermando che è "raddoppiato" negli anni di Sarkozy dopo la politica di "favori fiscali ai ricchi" e per "l'incapacità di controllare la spesa pubblica". "Lei - ha detto il candidato socialista - dice sempre che non è colpa sua", su tutti i fronti, su temi come "disoccupazione", "innovazione", ma anche sui conti deficitari del commercio con l'estero. "Qualsiasi cosa succeda - ha proseguito Hollande - lei è sempre contento, anche se i francesi hanno meno soldi". "Io proteggo i figli della Repubblica, lei protegge i più privilegiati, è un suo diritto", ha detto. Sarkozy si è difeso in modo aspro: "Lei ha passato la prima metà del dibattito a cercare di dimostrare che abbiamo fatto regali ai più ricchi. La differenza fra noi è che lei vuole meno ricchi, io meno poveri".



In altri momenti di tensione Hollande ha affondato: "Adesso alla parola menzogna, si unisce la calunnia. La mancanza di rispetto è una sua metodologia".



Il dibattito ha spesso fatto riferimento alla Germania. Entrambi gli sfidanti hanno preso a modello i tedeschi per l'economia. Ma, secondo Sarkozy, Hollande si contraddice perché i concittadini governati dalla signora Merkel hanno fatto "il contrario di quello che Hollande propone per i francesi", in particolare sull'Iva in funzione antidelocalizzazione. Hollande ha ribattuto che quella tedesca è un'Iva che vale un punto, non tre come quella che propone Sarkozy.



Sempre sulla Germania: "Lei non ha ottenuto nulla dalla signora Merkel - ha detto Hollande a Sarkozy - se lei fosse stato libero di portare avanti la politica di crescita lo avrebbe fatto, è stata la signora Merkel che glielo ha impedito, lei ha ceduto e si è assunto una grande responsabilità". "Lei osa dire che non ho ottenuto niente dalla Germania? - ha tuonato il presidente - E' falso! Se la BCE presta denaro all'1% alle banche in violazione della lettera dei trattati è perché io ho ottenuto questo al vertice di Strasburgo dalla Germania".



Sarkozy ha ripreso terreno sull'immigrazione ricordando che la legge sul burqa che oggi i socialisti difendono all'epoca non la votarono. Male il socialista anche sul nucleare, quando Sarkozy ha definito "gravissimo" per la Francia pensare di fare dietro-front sulle centrali per "il 2,3% della signora Joly", la candidata ecologista alleata dei socialisti.



Il candidato socialista ha punzecchiato Sarkozy su Berlusconi definendolo "suo amico". Ma l'altro ha replicato: "Non è amico mio, lei ha auspicato la sua elezione".



Hollande ha anche citato il presidente del Consiglio, Mario Monti, a sostegno della sua tesi in favore della crescita piuttosto che del puro rigore sui conti: "Anche Monti, che non ha la mia stessa sensibilità politica - ha detto il candidato socialista - è cosciente che non si può vivere in recessione".



A conclusione della maratona di quasi tre ore, portata avanti senza interruzioni, Hollande ha esploso dei colpi d'artificio. Per oltre un minuto ha ripetuto "Moi president..." annunciando i punti del suo programma da presidente: "io presidente, farò in modo che il mio comportamento sia esemplare; io presidente, farò un governo paritario fra uomini e donne; io presidente, i ministri non potranno avere altri mandati; io presidente, avvierò grandi dibattiti nella societa'...". E così via, come un mantra. Sarkozy si è rifugiato all'angolo, ricorrendo al sarcasmo: "Un bel discorso, ho le lacrime agli occhi". Infine un colpo basso, fuori posto e nel momento sbagliato, il riferimento velenoso al "partito che voleva candidare Dominique Strauss-Kahn" a una manciata di minuti dalla fine del dibattito. Ma dietro tutte queste stoccate c'è la sensazione che forse l'Eliseo non sarà più la sua casa per un secondo mandato.