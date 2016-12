Kenya, il capitano della nazionale femminile di rugby muore dopo uno scontro di gioco

foto Dal Web

- Aberdeen Shikoyi, capitano della nazionale femminile di rugby del Kenya, è deceduta in seguito alle ferite mortali riportate durante uno scontro di gioco. Il 21 aprile, durante la partita d'andata Uganda-Kenya della Coppa Elgon, Aberdeen ha subito gravi danni alla colonna vertebrale. Subito ricoverata nell'ospedale della capitale ugandese, i vertici della nazionale kenyota, vista la gravità della situazione l'hanno immediatamente fatta trasportare in un reparto specializzato di Nairobi. Ma per la campionessa non c'è stato niente da fare. E' morta sabato, dopo una settimana di agonia.