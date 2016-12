Urru, chiesto un riscatto di 30 milioni

foto Facebook Correlati Urru, paura per la cooperante italiana 17:39 - Secondo l'agenzia di stampa Afp, i sequestratori di una donna italiana e di una spagnola, al momento tenute ostaggio in Mali, avrebbero chiesto un riscatto di 30 milioni di euro. Verosimilmente l'italiana rapita potrebbe essere Rossella Urru, rapita a ottobre 2011 in Algeria. - Secondo l'agenzia di stampa Afp, i sequestratori di una donna italiana e di una spagnola, al momento tenute ostaggio in Mali, avrebbero chiesto un riscatto di 30 milioni di euro. Verosimilmente l'italiana rapita potrebbe essere Rossella Urru, rapita a ottobre 2011 in Algeria.

Uno dei portavoce del Movimento per il Monoteismo e la Jihad in Africa Occidentale (Mujao), ha scritto all'Afp che "i negoziati riguardano soltanto la donna ostaggio italiana e la donna ostaggio spagnola", ma non il terzo rapito, un altro spagnolo. Il portavoce, Adnan Abu Walid Sahraui, precisa che il suo movimento esige "un riscatto di 30 milioni", chiedendo inoltre al governo spagnolo "di intervenire per la liberazione di due sahraui arrestati dalla Mauritania".



Nessun commento dalla Farnesina

La notizia della richiesta di riscatto da parte del gruppo jihadista, che avrebbe sequestrato la Urru, non è stata ancora commentata dalla Farnesina. "Come in tutti i casi di sequestro, il dicastero non commenta e mantiene il più stretto riserbo", ha affermato ai cronisti un funzionario degli Esteri.