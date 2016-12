Giapponese ritrova la Harley persa nello tsunami: è su una spiaggia del Canada

foto Reuters Correlati Ritrova il pallone dopo tsunami 14:28 - Continuano i ritrovamenti di oggetti giapponesi ad oltre un anno dal devastante tsunami. C'è chi si - Continuano i ritrovamenti di oggetti giapponesi ad oltre un anno dal devastante tsunami. C'è chi si riporta a casa un pallone da calcio e chi, come Ikuo Yokoyama, che "riabbraccia" la sua Harley Davidson. Il 29enne ha rivendicato la proprietà di una moto rinvenuta il 18 aprile sulle coste di Graham Island, in Canada.

La moto, la cui targa giapponese è ancora chiaramente visibile nonostante la ruggine, ha attraversato l'oceano viaggiando per 6.500 chilometri in un contanier di metallo. Quando Peter Mark, un residente locale, ha trovato la moto, ha contattato una tv della zona, che ha trasmesso le immagini della moto in tutto il Canada.



Da lì al Giappone il passo è stato più breve del previsto e Yokoyama, che vive nella città di Yamamoto, nella prefettura di Miyagi, si è fatto avanti, rivendicando la proprietà dell'Harley. Il 29enne ha raccontato che il girono dello tsunami, l'11 marzo del 2011, aveva parcheggiato la moto all'interno del container, accanto alla casa in cui viveva con la sua famiglia, spazzata via dalla furia delle acque.