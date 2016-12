foto Afp 09:58 - Si è dimesso il portavoce del candidato repubblicano alla Casa Bianca Mitt Romney. Richard Grenell, nominato dallo stesso Romney soltanto due mesi fa per le questioni di politica estera e di sicurezza nazionale, ha lasciato intendere di aver preso questa decisione dopo i numerosi attacchi ricevuti da parte dei conservatori perché dichiaratamente gay. - Si è dimesso il portavoce del candidato repubblicano alla Casa Bianca Mitt Romney. Richard Grenell, nominato dallo stesso Romney soltanto due mesi fa per le questioni di politica estera e di sicurezza nazionale, ha lasciato intendere di aver preso questa decisione dopo i numerosi attacchi ricevuti da parte dei conservatori perché dichiaratamente gay.

Parlando con il "Washington Post", infatti, Grenell ha affermato che la sua "capacità di parlare in modo chiaro e deciso" delle questioni di politica estera "era gravemente diminuita dalle discussioni, super di parte, su questioni personali". D'altra parte, Grenell ha lavorato nella delegazione americana all'Onu ai tempi dell'amministrazione Bush ed è stato il portavoce di quattro ambasciatori americani al Palazzo di Vetro, compreso John Bolton, che è tra i suoi principali sponsor politici.



Dopo aver rinunciato al suo incarico, Grenell ha comunque ringraziato il governatore Romney per aver detto chiaramente "che il mio essere gay dichiarato non fosse un problema per lui e il suo staff".



Le dimissioni hanno subito scatenato l'attacco dei democratici. Teddy Goff, direttore digitale della campagna di Obama, ha scritto su un tweet: "Oggi abbiamo appreso che nel 2012 un candidato repubblicano alla presidenza non può avere un gay come portavoce".