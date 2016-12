Violenti scontri a Il Cairo, decine di morti

foto Ap/Lapresse 15:50 - Almeno 30 dimostranti sono stati uccisi e oltre 100 sono stati feriti negli scontri con ignoti aggressori a Il Cairo, in Egitto, nel corso di una protesta organizzata dai salafiti nei pressi del ministero della Difesa. Gli scontri, secondo la tv di Stato, sono avvenuti tra manifestanti che partecipano ad un sit in da venerdì scorso davanti alla sede del ministero della Difesa e assalitori non ancora identificati. - Almeno 30 dimostranti sono stati uccisi e oltre 100 sono stati feriti negli scontri con ignoti aggressori a Il Cairo, in Egitto, nel corso di una protesta organizzata dai salafiti nei pressi del ministero della Difesa. Gli scontri, secondo la tv di Stato, sono avvenuti tra manifestanti che partecipano ad un sit in da venerdì scorso davanti alla sede del ministero della Difesa e assalitori non ancora identificati.

I manifestanti chiedono l'allontanamento della giunta militare che ha assunto il potere dopo le dimissioni di Hosni Mubarak, l'11 febbraio 2011 e il processo dei suoi componenti per "i crimini commessi". Analoga è la richiesta per i componenti della commissione elettorale, oltre che le dimissioni del governo presieduto da Kamal El Ganzouri.



Si chiede che il Parlamento nomini un governo provvisorio fino allo svolgimento delle elezioni presidenziali, da svolgersi il 23 e 24 maggio, come già fissato.



I manifestanti vogliono che tutti i quadri del vecchio regime vengano processati per l'uccisione dei partecipanti alla rivoluzione e che sia impedita la candidatura alle elezioni presidenziali di chiunque abbia avuto ruoli dirigenziali durante il regime di Mubarak.