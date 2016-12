foto Ap/Lapresse 10:13 - Un uomo di 57 anni è stato giustiziato martedì in Oklahoma, 37 anni dopo l'omicidio per il quale fu condannato a morte due volte. Lo rendono noto le autorità carcerarie dello Stato americano. Michael Selsor è stato dichiarato morto per iniezione letale. Era stato condannato per l'omicidio nel 1975 di un gestore di un supermercato a Tulsa, a cui avrebbe sparato sette volte nel corso di una rapina a mano armata, ferendo anche una commessa. - Un uomo di 57 anni è stato giustiziato martedì in Oklahoma, 37 anni dopo l'omicidio per il quale fu condannato a morte due volte. Lo rendono noto le autorità carcerarie dello Stato americano. Michael Selsor è stato dichiarato morto per iniezione letale. Era stato condannato per l'omicidio nel 1975 di un gestore di un supermercato a Tulsa, a cui avrebbe sparato sette volte nel corso di una rapina a mano armata, ferendo anche una commessa.

La morte di Selsor risale alle 18.06 ora locale, cioè l'1.06 in Italia, e avviene appena alcuni giorni dopo un'altra esecuzione capitale in Texas.



L'uomo era stato rinchiuso nel braccio della morte dopo essere stato condannato, nel 1975, per l'omicidio del gestore. Ma era stato portato via dal braccio nel 1976, anno in cui la legge sulla pena di morte era stata dichiarata incostituzionale in Oklahoma. La sua condanna era così stata commutata in ergastolo, ma Selsor aveva presentato appello contro la sentenza. E un nuovo processo aveva confermato per lui, nel 1996, la pena di morte.



Quella di Michael Selsor è la terza esecuzione capitale in Oklahoma dall'inizio dell'anno. Lo Stato ha giustiziato 99 detenuti dal momento in cui la pena di morte è stata ripristinata e ha quasi esaurito le sue riserve di pentobarbital, uno dei tre farmaci utilizzati per le esecuzioni, come fanno sapere le autorità carcerarie. Selsor è il diciassettesimo detenuto giustiziato quest'anno negli Stati Uniti, il secondo in pochi giorni.