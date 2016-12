foto Ap/Lapresse

07:19

- I talebani afghani che hanno rivendicato l'attacco suicida compiuto stamattina a Kabul, costato la vita a cinque civili e un militare, hanno detto di aver agito in protesta alla visita in Afghanistan del presidente americano Barack Obama e come ritorsione per la firma dell'accordo strategico siglato con Karzai per il futuro del Paese.