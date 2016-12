Afghanistan, Obama riparte dopo la visita. Subito i talebani colpiscono con un attentato

foto Ap/Lapresse Correlati Afghanistan, visita a sorpresa di Obama 06:37 - Un attentato suicida effettuato con un autobomba ha scosso il centro di Kabul, poco dopo la ripartenza del presidente americano Barack Obama, arrivato martedì sera in visita a sorpresa nella capitale afghana. Lo rende noto la polizia. L'attacco è avvenuto sul Jalalabad road, dove si trovano diverse basi militari straniere. L'ambasciata Usa ha suonato le sirene e ha invitato il suo staff a "mettersi al riparo e lontano dalle finestre". - Un attentato suicida effettuato con un autobomba ha scosso il centro di Kabul, poco dopo la ripartenza del presidente americano Barack Obama, arrivato martedì sera in visita a sorpresa nella capitale afghana. Lo rende noto la polizia. L'attacco è avvenuto sul Jalalabad road, dove si trovano diverse basi militari straniere. L'ambasciata Usa ha suonato le sirene e ha invitato il suo staff a "mettersi al riparo e lontano dalle finestre".

Cinque passanti ed un agente di sicurezza sono rimasti uccise nell'attacco suicida. Obiettivo era una pensione solitamente utilizzata da impiegati stranieri dell'Unione europea e delle Nazioni unite. Lo rende noto il ministero dell'Interno afghano. Al momento ancora non è chiaro se l'agente ucciso sia afghano o straniero, precisa il portavoce ministeriale Sediq Sediqqi.



L'attacco è stato rivendicato dai talebani, in risposta al viaggio del presidente Usa e all'accordo raggiunto col presidente afghano Hamid Karzai, sul futuro del Paese: "Oggi un combattente devoto ha condotto con un auto un attacco suicida contro una base militare straniera a Kabul, seguito da altri combattenti che sono entrati nella base, afferma un portavoce talebano in un messaggio inviato alla stampa.