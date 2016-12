foto Ap/Lapresse

01:25

- Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha salutato la fine imminente di una guerra, quella in Afghanistan, durata oltre 10 anni. Lo ha fatto in un intervento in diretta al tv americana da Kabul. "Alla fine del 2014 gli afghani saranno totalmente responsabili della sicurezza del loro Paese - ha aggiunto Obama - e già nel 2013 sarà affidata loro la guida delle operazioni di combattimento".