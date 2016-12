Obama, visita a sorpresa in Afghanistan nell'anniversario della morte di Bin Laden

foto Ap/Lapresse Correlati Piani Al Qaeda nei video porno

Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, è giunto a sorpresa in Afghanistan, dove incontrerà il presidente afghano Hamid Karzai ad un anno esatto dall'uccisione di Osama Bin Laden. Secondo quanto riferito da un alto esponente della Casa Bianca, Obama ha firmato con il presidente Karzai un accordo di partnerariato strategico. "La fine della guerra in Afghanistan è vicina", ha detto Obama.

L'Air Force One è atterrato nella notte locale a Bagram, dove ha sede la principale base aerea Usa. Il presidente americano rimarrà in territorio afghano per appena sette ore. I giornalisti che hanno viaggiato con il presidente durante il volo di 13 ore hanno dovuto tenere segreto il viaggio fino a che Obama non è arrivato in sicurezza in elicottero fino a Kabul.



Nel suo messaggio televisivo alla Nazione, in diretta dalla base aerea di Bagram, in Afghanistan, Barack Obama ha informato gli americani sugli aggiornamenti riguardo ai piani di ritiro dal Paese.



Firmato accordo partnership dopo-ritiro

Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e dell'Afghanistan Hamid Karzai hanno firmato a Kabul un accordo strategico di partenariato tra i due Paesi. Lo indica su twitter l'ambasciata Usa a Kabul, secondo la quale Karzai ha messo in evidenza la gratitudine dell'Afghanistan per gli sforzi statunitensi, mentre Obama ha sottolineato il sacrificio condiviso dai due paesi e la speranza per un futuro più pacifico. Insieme, ha detto il presidente Usa, raggiungeremo l'obiettivo di distruggere Al Qaeda.



Obama: "La fine della guerra è imminente"

Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha salutato la fine imminente di una guerra, quella in Afghanistan, durata oltre 10 anni. Lo ha fatto in un intervento in diretta al tv americana da Kabul. "Per oltre 10 anni abbiamo viaggiato sotto la nube cupa della guerra - ha detto Obama -. Ora qui, nelle tenebre che precedono l'alba in Afghanistan, possiamo vedere la luce di un nuovo giorno all'orizzonte". "Dopo un decennio di guerre all'estero e di crisi economiche a casa nostra, è tempo di rilanciare l'America, un paese dove i nostri figli possono vivere senza paura e noi possiamo realizzare i loro sogni", ha proseguito. Secondo il presidente "abbiamo un cammino molto chiaro da percorrere per la nostra missione in Afghanistan, mentre puniamo Al Qaeda". "Alla fine del 2014 gli afghani saranno totalmente responsabili della sicurezza del loro Paese - ha aggiunto Obama - e già nel 2013 sarà affidata loro la guida delle operazioni di combattimento".



"A fine 2014 afghani responsabili della sicurezza"

"Alla fine del 2014 gli afghani saranno totalmente responsabili" della sicurezza del loro paese. Lo ha confermato il presidente Usa Barack Obama in un discorso tv alla nazione da Kabul. Obama ha confermato inoltre il calendario del ritiro delle truppe Usa, con 23mila militari che torneranno a casa alla fine dell'estate. "La guida delle operazioni di combattimento in tutto il paese, l'anno prossimo: è questo l'obiettivo che le forze della coalizione internazionale presente in Afghanistan si sono fissate", ha aggiunto.



Obama alle truppe: "C'è luce all'orizzonte"

"La battaglia non è ancora finita. Ci saranno ancora giorni difficili. Tuttavia c'è una luce all'orizzonte". Lo ha detto Barack Obama nel suo discorso alle truppe americane raccolte nella base aerea di Bagram, dopo aver firmato l'accordo di parnerariato strategico con il presidente Hamid Karzai, un accordo che regola i rapporti tra i due Paesi per i prossimi dieci anni.