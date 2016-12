foto Ap/Lapresse

20:57

- La polizia americana ha arrestato cinque persone, di età tra i 20 e i 35 anni, tutti statunitensi e sedicenti anarchici, che volevano far saltare in aria un ponte nei pressi di Cleveland, in Ohio. Secondo la Cnn, ai cinque era stato consegnato falso esplosivo e falsi detonatori, fornito loro da un agente dell'Fbi. Il ponte che i cinque avrebbero voluto distruggere si trova sulla route 82, sopra il parco nazionale della valle di Cuyahoga.