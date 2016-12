foto Dal Web

18:58

- Un forte terremoto, di magnitudo 5.5 gradi, è stato avvertito oggi a Città del Messico, ma per il momento non ci sono notizie di danni a cose o persone. Sembra infatti, come riferiscono i media locali, che le normali attività siano continuate normalmente dopo la scossa, che ha colpito in un giorno, il Primo Maggio, che viene festeggiato anche nel Paese centramericano.