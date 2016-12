Da New York a Parigi, tutte le feste del 1 Maggio

- Non solo Italia. Quello di oggi è stato un Primo maggio di manifestazioni e cortei nelle piazze di tutto il mondo. A Parigi, a cinque giorni dal ballottaggio per le presidenziali, Sarkozy e Hollande si sono sfidati a colpi di comizi. Sorpresa a Mosca dove Medvedev e Putin hanno preso parte al corteo. E mentre a New York torna Occupy Wall Street molti sono scesi in piazza in Spagna, Grecia e Turchia.

Parigi e Giovanna d’Arco

Migliaia di persone hanno affollato Parigi per il corteo annuale dei militanti del Fronte nazionale (estrema destra) in omaggio a Giovanna d'Arco. Sindacalisti e militanti di sinistra, seguendo l'appello delle organizzazioni del lavoro hanno sfilato in direzione della Bastiglia. Nella speranza di rimontare nei sondaggi, Sarkozy ha tenuto un comizio davanti a 200mila sostenitori al Trocadero, invitando i sindacati a ''lasciare la bandiera rossa'' e a ''servire la Francia''. Da Nevers, Hollande ha ribadito che la giornata di oggi è ''la festa dei sindacalisti''.

Tandem a Mosca

Niente discorso a Mosca di Medvedev e Putin. Eppure molti se lo aspettavano vista la partecipazione a sorpresa del ''tandem'' russo al tradizionale corteo, organizzato dai sindacati del partito al potere Russia Unita. A san Pietroburgo 17 militanti gay hanno affermato di essere stati fermati dalla polizia, che però non ha confermato la notizia.

Occupy torna nella Grande Mela

Sotto una pioggia battente New York ha assistito al ritorno del movimento Occupy Wall Street. Le parole d'ordine sono le stesse del settembre scorso, quando si montarono le prime tende all'interno di Zuccotti Park, a due passi dalla sede della Borsa di New York per contestare lo strapotere della finanza.

Spagna e contestazioni

Fiumana di gente in 80 città spagnole su invito dei due principali sindacati del Paese. Oltre 100mila spagnoli hanno contestato i tagli al bilancio e la riforma del lavoro del governo conservatore di Rajoy che mira a ridurre la disoccupazione.

Proteste in Grecia

Migliaia di persone ad Atene e in altre città greche, in maggioranza militanti comunisti, hanno preso parte ai cortei del primo maggio a cinque giorni dalle elezioni legislative, test elettorale dal risultato incerto per il basso tasso di popolarità dei due principali partiti in lizza.

Turchia

Sindacati divisi oggi in Turchia per le manifestazioni di nuovo autorizzate sulla celebre piazza Taksim di Istanbul dopo essere state vietate per 32 anni. In strada per la prima volta anche il movimento dei giovani rivoluzionari musulmani.