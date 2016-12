foto Ap/Lapresse 16:36 - Il presidente candidato francese all'Eliseo, Nicolas Sarkozy, ha invitato i sindacati a "lasciare la bandiera rossa" e a "servire la Francia", parlando davanti a diverse decine di migliaia di sostenitori sulla piazza del Trocadero a Parigi per quella che lo stesso Sarkozy ha definito "la vera festa" del lavoro. "Il vostro ruolo - ha aggiunto - non è di fare politica, non è difendere un'ideologia, ma difendere i lavoratori dipendenti". - Il presidente candidato francese all'Eliseo, Nicolas Sarkozy, ha invitato i sindacati a "lasciare la bandiera rossa" e a "servire la Francia", parlando davanti a diverse decine di migliaia di sostenitori sulla piazza del Trocadero a Parigi per quella che lo stesso Sarkozy ha definito "la vera festa" del lavoro. "Il vostro ruolo - ha aggiunto - non è di fare politica, non è difendere un'ideologia, ma difendere i lavoratori dipendenti".

Il suo avversario nella corsa all'Eliseo, il cui ultimo atto si disputa domenica con il ballottaggio, il socialista François Hollande, da Nevers ha intanto affermato che il Primo Maggio è "la festa dei sindacalisti" e non dovrebbe essere associato "a una battaglia contro il sindacalismo". Hollande ha voluto rendere omaggio "a tutti i sindacalisti di Francia, a quelle e quelli che umilmente, modestamente, difendono i lavoratori" e che "hanno il mandato più bello: evitare al più debole il licenziamento, dare dignità alle lavoratrici, ai lavoratori che, inchiodati alla loro macchina, chiedono di essere difesi, protetti".



Lo sfidante di sinistra ha poi criticato Sarkozy: "Ecco che scopre il Primo Maggio - ha detto - finora non sapevo cosa facesse in questo giorno ma i suoi pensieri profondi non ce li rivela. Quest'anno si è invitato, e ne ha tutti i diritti, nessuno impedisce a chicchessia di tenere un comizio".