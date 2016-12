Nuoto, muore il "ranista" Dale Oen

foto Twitter Correlati Alexander fuori e dentro la vasca

15:49

- “Ancora due giorni nel nostro camp qui a Flagstaff, poi si ritorna nella più bella città della Norvegia”. È stato questo l’ultimo tweet di Alexander Dale Oen, il nuotatore di 26 anni morto la scorsa notte dopo gli allenamenti in America. A 26 anni, Alexander era a Flagstaff, in Arizona, insieme alla squadra norvegese per degli allenamenti in vista dell'olimpiadi di Londra.