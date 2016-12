"Murdoch non è in grado di guidare una grande azienda"

- "Inadatto a dirigere una grande società internazionale". Sette parole che arrivano come un pugno allo stomaco al magnate Rupert Murdoch. L’accusa arriva oggi da una commissione parlamentare britannica che ha condotto audizioni sullo scandalo delle intercettazioni effettuate dal defunto quotidiano News of the World.

Sembrano trattarlo come un vecchietto da compatire. Lui che fino a un anno fa era considerato da tutti l'indiscusso “squalo” del mercato delle telecomunicazioni mondiali. Ma l’accusa non si ferma qui: Murdoch sarebbe anche il principale responsabile di “una cultura delle intercettazioni telefoniche illegali” insieme al figlio James e a tutta la compagnia. Tutti colpevoli di essersi coperti gli occhi di fronte allo scandalo che ha portato alla chiusura del giornale. Le parole usate dalla commissione sono wilful blindness, cecità ostinata. Che suona come una tirata d’orecchi pubblica per l’81enne di Melbourne che non è mai sembrato così vecchio come in questi mesi.

I deputati rincarano la dose. In uno dei passaggi chiave del rapporto si legge che "il News of the World e la News International hanno fuorviato la commissione sulla vera natura e le dimensioni dell'indagine interna che dicevano di aver svolto sulle intercettazioni; con affermazioni che sapevano non essere interamente vere; nel non fornire documenti che avrebbero contribuito a far emergere la verità".

L'inchiesta parlamentare è iniziata nel luglio 2011 dopo che queste dimensioni divennero chiare. Tra le vittime delle 'cimici' piazzate dal quotidiano, anche i familiari delle vittime degli attentati di Londra del 7 luglio 2005.

Ma più che nella vicende processuali la fine dello squalo sembra imminente perchè, per la prima volta, qualcuno lo inizia a considerare troppo vecchio per il ruolo che ha sempre ricoperto da leader.