Francia, Marine Le Pen si schiera "Al ballottaggio né con Sarko né con Hollande"

13:35

- In vista del ballottaggio alle elezioni francesi, Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra Fronte nazionale, giunta terza al primo turno, ha annunciato che non voterà nessuno dei due candidati: né per Francois Hollande, "falsa speranza", né per Nicolas Sarkozy "nuova delusione". E' questa la sua indicazione fornita a migliaia di sostenitori del Fn radunati per la sfilata del 1° maggio in memoria di Giovanna d'Arco.