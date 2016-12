Al Qaeda nascondeva piani in video porno

foto Ansa 08:33 - Nessuna remora religiosa se si tratta di colpire il nemico. Al Qaeda infatti, rivela la Cnn, aveva nascosto molti dei suoi piani criminali, compreso quello sugli attentati di Londra del 2005, dentro alcuni video pornografici. Alcuni documenti intercettati poco meno di un anno fa dall'intelligence tedesca, grazie all'arresto di un sospetto terrorista, confermano questa strategia. - Nessuna remora religiosa se si tratta di colpire il nemico. Al Qaeda infatti, rivela la Cnn, aveva nascosto molti dei suoi piani criminali, compreso quello sugli attentati di Londra del 2005, dentro alcuni video pornografici. Alcuni documenti intercettati poco meno di un anno fa dall'intelligence tedesca, grazie all'arresto di un sospetto terrorista, confermano questa strategia.

Tutto parte da Berlino, quando il 16 maggio scorso fu fermato e interrogato un giovane ventiduenne proveniente dal Pakistan, gli investigatori gli trovarono negli slip alcune memory card e un dispositivo digitale per leggerle. Dentro alcuni video e file dai titoli decisamente hardcore. Parecchie settimane dopo i servizi risucirono a 'craccare' le password d'accesso, e si scoprì che dietro il materiale porno si nascondeva un vero e proprio tesoro: i piani di alcuni attentati gia' compiuti e di altri da compiere in futuro.



Tra questi ultimi anche il dirottamento di navi da crociera con l'uccisione di molti passeggeri per ottenere la liberazione di terroristi in carcere: dai particolari emerge che le esecuzioni sarebbero state filmate e le vittime vestite di arancione, come i prigionieri di Guantanamo.



I video svelano anche l'intenzione di Al Qaeda di sferrare in Europa dei veri e propri attacchi in 'stile Mumbai', la citta' indiana che nel novembre del 2008 fu teatro di dieci attacchi terroristici avvenuti simultaneamente. Nascosti nei file sono stati ritrovati anche dei manuali di addestramento per i terroristi in formato Pdf, tradotti in inglese e in tedesco dall'arabo.