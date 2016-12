foto Ap/Lapresse

07:20

- Hillary Clinton è partita nella notte per Pechino, per una visita in Cina particolarmente complicata dalla presenza - non ancora ufficialmente confermata - del dissidente cinese Chen Guangcheng nell'ambasciata degli Stati Uniti. Il segretario di Stato americano ha assicurato che solleverà la questione dei diritti umani durante il suo viaggio in Cina.