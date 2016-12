foto Afp

- Il presidente del Venezuela Hugo Chavez ha ricevuto l'ok del parlamento per una nuova assenza e presto tornerà a Cuba per sottoporsi all'ultimo trattamento di radioterapia. "Non sono giorni facili", ha dichiarato il capo di stato in una conferenza stampa a reti unificate riferendosi alla lotta contro il cancro. "Sono in dirittura d'arrivo con le cure - ha aggiunto -. Spero di tornare in poche settimane".