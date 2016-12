foto LaPresse

17:30

- "L'Europeo 2012 si giocherà alle date previste in Ucraina. Non è contemplato alcuno slittamento del torneo". Questo quanto dichiarato dalla Uefa, dopo un'intervista del responsabile in Ucraina, Martin Kallen, in cui si parlava di un rinvio in caso di situazione di pericolo. "Solo un malinteso", ha spiegato l'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche.