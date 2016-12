foto Da video

16:19

- "Oltraggioso e provocatorio": così il ministero degli Esteri iraniano ha definito il rogo del Corano perpetrato in Florida, dal pastore Terry Jones per manifestare contro la condanna a morte di Yousef Nadarkhani, iraniano convertito al cristianesimo e incarcerato dal 2009. "La condanna - sostiene inoltre l'agenzia iraniana Fars - è già stata revocata dalla Corte suprema iraniana in febbraio".