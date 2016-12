Tymoshenko, Uefa assicura gli Europei ma avverte: "Preoccupati per la situazione politica"

- In seguito all'esplosione del caso di Yulia Tymoshenko, la Uefa esclude come "extrema ratio" l'ipotesi di rinviare gli Europei in programma quest'estate. La precisazione dopo l'intervento di Martin Kallen, direttore operativo dell'Uefa e responsabile in Ucraina dell'organizzazione del torneo, che aveva ventilato l'ipotesi di "rinviare il torneo di un anno".

I governi di Polonia e Ucraina hanno assicurato all'Uefa che "sono state prese le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutti i visitatori, dai tifosi ai giocatori", durante gli Europei del 2012. La Uefa, tuttavia, "ha allertato la delegazione ucraina circa le preoccupazioni sollevate dai politici e dalla stampa europea sulla situazione politica in Ucraina".

"Anche se la Uefa, come organizzazione sportiva, non interferisce in questioni politiche, ha chiesto alla delegazione ucraina di trasmettere tali preoccupazioni alle autorita' competenti". E' quanto si legge in un comunicato della Federcalcio europea dopo l'incontro odierno a Nyon fra i vertici della Uefa, guidati dal presidente Michel Platini, e quelli di Polonia e Ucraina.

Non cessano però le voci di un possibile boicottaggio. Il cancelliere tedesco Angela Merkel sta valutando la possibilità di non andare agli Europei dopo le rivelazioni dell'ex premier ucraino, condannata a sette anni di reclusione per abuso di potere, ha dichiarato di avere subito percosse in carcere.



Anche il portavoce del presidente della Commissione europea, Josè Manuel Barroso, ha annunciato una analoga intenzione.



Nei giorni scorsi una serie di esplosioni a Dnipropetrovsk, nella parte orientale del Paese, hanno causato almeno una trentina di feriti. "Se la situazione diventerà molto pericolosa, gli Europei non si faranno", ha detto a chiare lettere Kallen. "Andiamo lì per organizzare una festa del calcio e niente di più", ha sottolineato.



In Italia il ministro dello Sport, Piero Gnudi, ha affermato che "quando vengono violati i diritti soggettivi e i principi democratici, lo sport non può voltarsi dall'altra parte".



Procura ucraina: "Lividi per gesti di autolesionismo"

I lividi sul corpo di Tymoshenko sono stati provocati dall'impatto con "oggetti solidi" e non da percosse. Lo afferma la procura ucraina di Kharkiv, accusando di fatto l'ex premier di autolesionismo.